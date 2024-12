Um projeto que irá enfraquecer o esporte brasileiro

Atletas se manifestaram contrários à inclusão da LIE no Projeto de Lei Complementar.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 210/24, que integra o arcabouço fiscal do governo federal, prejudicará a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), podendo até mesmo acabar com a principal política esportiva do País. E esta alteração não afetará apenas os atletas de ponta.