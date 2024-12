Basketball Champions League Americas: como estão os brasileiros no torneio 

Americano Shaquille Johnson é um dos destaques do Flamengo. Divulgação / BCLA

O Brasil tem três equipes na Basketball Champions League Américas, competição criada em 2019 e que aponta a principal equipe das Américas, exceto Estados Unidos e Canadá, que disputam a NBA. O torneio garante ao campeão o direito de disputar a Copa Intercontinental. A competição teve início em setembro e irá se estender até abril de 2025.

Campeão em 2021 e finalista das duas últimas edições, o Flamengo começou jogando no Rio de Janeiro e venceu seus dois confrontos do Grupo B, contra o argentino Boca Juniors (70 x 69) e o panamenho Toros de Chiriquí (99 x 72). A segunda etapa acontecerá na Cidade do Panamá em janeiro.

Outro ex-campeão do torneio é o Sesi-Franca. A equipe paulista venceu em 2023 e busca novo título. No Grupo D, que teve sua primeira fase em Córdoba, na Argentina, derrotou o time da casa (81 x 76) e o chileno Los Leones (88 x 64). As três equipes voltarão a jogar em janeiro, em Santiago, no Chile.

Líder da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Minas Tênis Clube viajou até Santiago del Estero, na Argentina, e superou o uruguaio Biguá (73 x 60) e o local e atual campeão da competição, Quimsa (84 x 73). A segunda fase do Grupo C acontecerá em Paysandú, no Uruguai, em janeiro de 2025.

Apenas o Grupo A não tem equipes brasileiras e ainda não teve jogos. Em janeiro, em Managua, na Nicarágua, o Real Estelí receberá os colombianos Toros del Valle e Paisas.