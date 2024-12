Real Madrid goleia o Pachuca e conquista a Copa Intercontinental da Fifa

Brasileiro e francês foram os protagonistas da vitória madrilenha no Catar. KARIM JAAFAR / AFP

Na coroação de Vinicius Júnior como o melhor jogador do mundo na temporada de 2024, nada mais justo que uma vitória do Real Madrid na Copa Intercontinental. Os espanhóis venceram o Pachuca por 3 a 0 e sagraram-se campeões mundiais pela nona vez na história — 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e, agora, 2024.

Mbappé, no primeiro tempo, Rodrygo e Vini Jr, na etapa final, fizeram os gols dos merengues.

O Real Madrid levantou a quinta taça na temporada. Antes, já havia vencido Espanhol, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da Uefa e Supercopa da Uefa, repetindo o ano de 2017.

Atual campeão da Champions League, o time espanhol contou com o retorno de Kylian Mbappé para o duelo contra os mexicanos. O francês ficou uma semana longe dos gramados por uma lesão muscular na perna esquerda.

A primeira oportunidade foi do Pachuca aos seis minutos. O lateral-direito Rodríguez viu um espaço na defesa espanhola e resolveu chutar de fora da área. A bola saiu desviada e foi para escanteio. O clube mexicano seguiu pressionando, mas permitindo espaços para o Real Madrid jogar nos contra-ataques.

A partir dos 25, o Pachuca pareceu ter sentido o ritmo intenso dos primeiros minutos e os merengues assumiram o controle do jogo. Os principais escapes espanhóis eram pelas pontas, com Vini Jr e Rodrygo. Aos 32, foi a vez do time mexicano sair no contra-ataque. Rondón bateu da entrada da área, mas Courtois fez a defesa.

A resposta não demorou. Bellingham escorou de cabeça e a bola sobrou para Rodrygo. O camisa 11 tocou na saída do goleiro, que fez uma grande defesa.

Quatro minutos depois, enfim saiu o gol do Real Madrid. Quem marcou foi Mbappé, mas a jogada foi de Vini Jr. Eleito melhor do mundo na terça, o camisa 7 recebeu em profundidade, pedalou na frente de Moreno e tocou para o francês. Com o gol vazio, o centroavante só teve o trabalho de empurrar e abrir o placar.

O 1 a 0 animou os espanhóis. Em um período de dois minutos, Mbappé e Valverde desperdiçaram as últimas oportunidades do primeiro tempo.

Goleada no segundo tempo

Os dois treinadores gostaram das atuações na primeira etapa e voltaram com os mesmos 22 jogadores para os últimos 45 minutos da grande decisão do Intercontinental. Aos seis, Deossa arriscou de dentro da área, a bola desviou na defesa do Real Madrid e saiu pela linha de fundo.

No lance seguinte, Rodrygo recebeu, limpou três marcadores e chutou de direita para vencer o goleiro Moreno e ampliar para 2 a 0, uma verdadeira obra de arte no Estádio Lusail. O juiz até foi chamado para ver uma possível interferência de Belligham no lance, mas confirmou o gol do brasileiro.

Com a vantagem no placar, Carlo Ancelotti começou a descansar seus jogadores. Na primeira parada para trocas, tirou Mbappé e Camavinga para as entradas de Brahim Díaz e Ceballos.

Os mexicanos quase descontaram aos 26 minutos. Montiel cruzou da direita e encontrou Rondón na área. O centroavante venezuelano cabeceou com estilo: a bola passou perto do travessão e saiu.