O que muda com o novo técnico do Grêmio

O Grêmio esta mudando completamente a forma de trabalho . As mudanças apresentadas valorizam muito mais os processos do que nos últimos anos. A força de um grande líder que comanda todos os trabalhos será dividida entre os departamentos , dando espaço para a participação ativa de todo o vestiário.

Os novos processos foram vistos, inclusive na forma como o Grêmio procede na busca por Pedro Caixinha. Foram colocadas as novas frentes de trabalho e só a partir daí que se avançou para números do contrato. O uso da base e o modelo de contratações surgem como obrigatórios no novo plano do Grêmio.