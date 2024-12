Chegou a hora de o Grêmio anunciar o seu novo técnico

O nome do português Pedro Caixinha é o favorito para assumir o cargo de treinador. Ari Ferreira / RB Bragantino/Divulgação

A diretoria do Grêmio parece ter definido o caminho para o trabalho do clube na próxima temporada. O nome do português Pedro Caixinha é o favorito para assumir o cargo de treinador. Mesmo assim, o mercado é muito dinâmico e cada peça modificada pode mudar todo o cenário. Por isso, está na hora de oficializar o novo comandante e continuar a forte reformulação que o clube tanto precisa. Algumas informações, no entanto, criaram dúvidas e um grande risco, e esta terça-feira (17) será definitiva para o destino tricolor.

O nome de Caixinha, nas enquetes que borbulharam nas redes sociais, foi amplamente aprovado pelo torcedor gremista, o que abriu ainda mais espaço para o anúncio. O fato de o português estar desempregado também é um facilitador, mas, mesmo assim, a oficialização não ocorreu e as perguntas brotam a partir deste ponto. O que o Grêmio estaria esperando para dar início ao novo projeto? E Caixinha, teria algum outro negócio em vista?

Nos bastidores se fala que o clube ainda espera por um grande nome, que também viria de Portugal. Os contatos da diretoria realmente foram disruptivos e a procura mostrou ambição e grandeza, mas também deixou qualquer acerto mais complexo. Quando maior o nome, mais difícil. Assim é o futebol.

O treinador Pedro Caixinha, por sua vez, também está bem avaliado no mercado e várias sondagens já aconteceram. Uma, em especial, pode ser vista com muita preocupação. Notícias vindas do Rio de Janeiro indicam que o Botafogo especula o nome de Caixinha como substituto de Artur Jorge, que tem proposta do mundo árabe. Essa possibilidade pode, de fato, ser um grande complicador para o Tricolor.

Por isso, chegou a hora de definir o nome, cobrar posição de quem ainda não deu resposta e anunciar o novo técnico. A nova diretoria está de parabéns por mudar os processos do clube e buscar soluções mais atualizadas para tocar o futebol. A minha torcida é que Caixinha chegue logo e comece a revolução. Temos muitos jogadores para contratar e o Grêmio ainda terá muito trabalho até o final deste ano.