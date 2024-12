Editora caxiense Belas Letras anuncia lançamentos ligados ao mundo da música para 2025

Lançamento sobre os últimos dias dos Beatles é uma das apostas da editora caxiense Belas Letras para 2025 Belas Letras / Divulgação

A editora caxiense Belas Letras anunciou que irá lançar 17 títulos sobre música em 2025, sendo 16 livros inéditos no Brasil.

Entre os destaques estão biografias de nomes da música internacional, como Oasis, Linkin Park, Radiohead, Scott Weiland (vocalista do Stone Temple Pilots) e Chuck Berry, além de novos lançamentos sobre os Beatles – serão três obras, entre elas “Paul McCartney Legacy”, “Vivendo com os Beatles: a história de Mal Evans” e “All Need You is Love”.

Outros títulos serão revelados apenas no primeiro trimestre de 2025. Os livros estão em produção e não há confirmação de data de lançamento até o momento.

Saiba mais sobre alguns dos destaques

"CHUCK BERRY - Uma vida"

Capa de livro sobre Chuck Berry Belas Letras / Divulgação

O inventor do rock and roll chega ao catálogo da Belas Letras em 2025 com sua biografia definitiva. O biógrafo RJ Smith relata como um adolescente delinquente se transformou em um dos nomes mais importantes e influentes da história da música. Responsável por clássicos como Johnny B. Goode, You Never Can Tell e Roll Over Beethoven, Chuck Berry foi um personagem selvagem e misterioso, que colocou sua carreira em risco com seu comportamento imprudente e sua postura rock n’ roll.

"VOANDO ALTO - As aventuras do Oasis"

Capa de livro sobre o Oasis Belas Letras / Divulgação

A biografia que conta a história de uma das bandas mais importantes do movimento britpop está de volta ao nosso catálogo. Escrita por Paolo Hewitt, VOANDO ALTO é um mergulho no universo do Oasis, desde a sua formação, passando por toda a loucura envolvendo o abuso de drogas e as polêmicas brigas entre os irmãos Gallagher, o sucesso estrondoso e todo o caos que envolve um dos maiores fenômenos da música pop.

"IT STARTS WITH ONE - A lenda e o legado do Linkin Park"

Capa de livro sobre o Linkin Park Belas Letras / Divulgação

Escrita pelo diretor executivo da Billboard Jason Lipshutz, a biografia narra a inovação e influência da banda, contando sua história desde o início. A obra mostra como o grupo conseguiu sintetizar diversos gêneros musicais como o hip-hop, pop e o nu metal, conseguindo se reinventar em cada álbum lançado e tornando-se um dos principais nomes de sua geração. Um olhar aprofundado no impacto do Linkin Park na música moderna e de seu legado histórico.

"SCOTT WEILAND – Não Estou Morto Nem À Venda"

Capa de livro sobre Scott Weiland, ex-vocalista do Stone Temple Pilots e do Velvet Revolver Belas Letras / Divulgação

Scott Weiland, o vocalista do Stone Temple Pilots e do Velvet Revolver, conta em seu livro de memórias sua escalada ao topo do estrelato do rock. O músico abre o jogo sobre seu mergulho no mundo das drogas e como se tornou um dos vocalistas mais icônicos de sua geração, o sucesso nas paradas com o Stone Temple Pilots, como se tornou um pai amoroso, a formação do supergrupo Velvet Revolver e outras histórias de sua vida cheia de excessos.

"ALL YOU NEED IS LOVE – A História Oral do Fim dos Beatles: entrevistas inéditas com os Beatles e seus confidentes"