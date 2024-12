Fluência Casa Hip Hop entrega certificados de oficinas para mais de 70 alunos 

As crianças e adolescentes que cursaram as oficinas gratuitas de Hip Hop Freestyle, Breaking, Grafite e MC, por meio do projeto Fluxo Cultural, ao longo de 2024 na Fluência Casa Hip Hop recebem, nesta quinta-feira (19), seus certificados.

O evento de entrega é aberto à comunidade e aos familiares dos alunos. A solenidade ocorre na sede da Fluência, na Rua Francisco Barbosa Velho, 132, no bairro Santa Fé.

— Em cinco anos de Fluência, estamos aprimorando nossos processos de trabalho e qualificando a oferta das atividades. O formato de oficinas continuadas, com encontros semanais, é um instrumento potente de intervenção, pois, além de qualificar e profissionalizar o segmento artístico, proporciona a criação de vínculos e de um ambiente acolhedor, onde todos têm espaço para ser quem são — avalia Kamila Bazzo, uma das coordenadoras da Fluência.

Na última semana, 30 adultos receberam certificados das oficinas de Breaking, Grafite e MC. Ao longo do ano, a Fluência ofereceu oito formações gratuitas, contemplando os diferentes elementos da Cultura Hip Hop: Breaking, Grafite, MC e DJ, além de aulas de Hip Hop Freestyle.

— Neste ano, nosso trabalho pode ser avaliado como um sucesso, com índices positivos de permanência nas atividades e fidelização do público. Também tivemos reconhecimentos da nossa atuação, com premiações em nível federal e municipal. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. 2025 promete ser um ano de muito trabalho, com novos projetos e atividades — afirma Kamila.