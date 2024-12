Além de ecobags, confira outros itens para colocar na rotina e reduzir o uso de plástico

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto de lei que incentiva o uso de sacolas retornáveis, também conhecidas como ecobags, em supermercados. A proposta, que agora aguarda a decisão do governador do Estado, Eduardo Leite, para ser sancionada ou vetada, prevê caixas preferenciais para clientes que usarem tais sacolas. O objetivo é promover o consumo consciente e diminuir o impacto ambiental do plástico.



O projeto serve de incentivo para o população aderir práticas mais sustentáveis. Além da troca das sacolas descartáveis por ecobags, há outras maneiras de reduzir o uso e o descarte deste material, que é tão prejudicial ao meio ambiente.