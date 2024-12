Moraes prorroga inquérito das fake news por mais seis meses

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news , que investiga uma suposta milícia virtual que disseminava notícias falsas para atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais 20 pessoas serão ouvidas pelas autoridades ao longo dos próximos seis meses, a fim de comprovar a existência e esclarecer o modus operandi do gabinete do ódio .

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, afirmou que o inquérito foi "atípico", mas fundamental no contexto de política extremista que o Brasil enfrenta. Na avaliação do ministro, a investigação ainda deve se prolongar por 2025 diante das apurações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entenda o inquérito

O chamado gabinete do ódio teria ligação com aliados de Bolsonaro, e há indícios do uso da estrutura do Palácio do Planalto pelo grupo.