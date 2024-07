Espionagem

Abin paralela monitorou ao menos quatro ministros do Supremo, diz PF

Lista foi descoberta pelos investigadores da Operação Última Milha, que teve sua quarta fase aberta nesta quinta-feira (11). Foram presos quatro auxiliares do ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem e integrantes do chamado "gabinete do ódio"

11/07/2024 - 15h03min