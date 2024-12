Nova obra lançada pela EDUCS valoriza a diversidade de etnias que formam a Serra Gaúcha

Livro pode ser baixado gratuitamente no site da editora, dentro do portal da UCS

Comprometida com o registro histórico dos fatos, elementos, povos e movimentos que formam a cultura rio-grandense, a Universidade de Caxias do Sul lançou neste mês de dezembro a obra Serra Gaúcha: Etnias e Diversidade . Com olhares sobre o processo histórico regional, o livro contribui para refletir sobre a diversidade que levou e ainda leva à construção de um patrimônio humano comum, partilhado e entrelaçado.

Com textos assinados por 19 autores e ilustradas com cerca de 100 imagens, as páginas mesclam aspectos históricos e culturais das etnias que se desenvolveram e imprimiram marcas na paisagem cultural do território que constitui a Serra Gaúcha. Os capítulos contemplam indígenas, negros, portugueses, italianos, alemães, poloneses, suíço-valesanos, britânicos, franceses, espanhóis, sírios, libaneses, húngaros, senegaleses e os demais imigrantes e migrantes contemporâneos.