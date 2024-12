Canoas abrirá licitação para construção de duas novas casas de bombas

Uma das casas de bombas deverá ser construída junto à Rodovia do Parque

A prefeitura de Canoas abrirá nesta terça-feira (17) edital de licitação para contratação da empresa que ficará responsável por construir duas novas casas de bombas na cidade. Os equipamentos ficarão no bairro Mato Grande , que não conta com sistemas de proteção e foi atingido pela enchente. O investimento somado nos dois equipamentos é de R$ 80 milhões.

A casa de bombas número 9 ficará na Rua Curitiba, enquanto a de número 10 será erguida na BR-448 . Elas terão que ser construídas conforme novos parâmetros técnicos após a enchente. Entre eles, painéis de controle e gerador de energia fixo, ambos instalados com altura de 7m , além de motores anfíbios ou submersíveis, entre outros.

— Também prevê um sistema integrado no sistema de comando e controle com acionamento automático. Quando chegar um nível de água, a casa de bombas se torna automática — afirma o secretário municipal de Obras, Guido Bamberg.

Além das casas de bombas, um dique está sendo construído no bairro Mato Grande . A obra está na etapa de remoção de materiais orgânicos e colocação de manta geotextil e areia, que é a base para posterior colocação de argila. Segundo a Secretaria de Obras, a obra está 3,8% concluída.

Canoas possui, hoje, oito casas de bombas. Seis sofreram inundações e funcionam mediante geradores. No mês passado, a prefeitura realizou licitação prevendo reparos e atualizações nos sistemas semelhantes às novas casas de bombas do bairro Mato Grande. O investimento é orçado em R$ 110 milhões e reparos em até 24 meses. Atualmente, a licitação está em etapa de recurso. As empresas estão adequando a documentação e tem prazo de recurso até esta terça-feira (17), quando a prefeitura pretende anunciar o consórcio vencedor.