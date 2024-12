Árbitro gaúcho é escolhido o melhor do Brasileirão de 2024 pela CBF

Klein apitou, inclusive, a final do Gauchão deste ano. André Ávila / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta segunda-feira (16) que o gaúcho Rafael Klein foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão na temporada de 2024.

— É um motivo de muita alegria e orgulho ter sido escolhido o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, dentro de um quadro de arbitragem entre os melhores do mundo, em uma das competições mais difíceis do mundo. Me sinto muito honrado com esse reconhecimento e quero agradecer especialmente a Deus e à Comissão de Arbitragem pela confiança nas escalas. É seguir evoluindo para que a gente possa desempenhar um excelente trabalho para o futebol brasileiro — disse ao site da CBF.

O quarteto de melhores do ano foi completado com os assistentes Nailton Júnior e Neuza Back e do árbitro de vídeo Wagner Reway. Todos eles são integrantes do quadro da Fifa.

Segundo a entidade, a escolha foi baseada de acordo com critérios técnicos estabelecidos pela Comissão de Arbitragem da CBF.

Quem é Rafael Klein