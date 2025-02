O manifesto dos jogadores contra a grama sintética é um sopro de esperança

Neymar puxou o protesto no Instagram.

Os jogadores brasileiros acordaram. Enfim, saíram da letargia e mostraram a sua voz. O manifesto que os principais nomes de alguns dos grandes da Série A lançaram contra o uso de gramado sintético mostrou que o coração do nosso futebol ainda pulsa.

O Bom Senso FC reapareceu com outra roupa e outros líderes, o principal deles, Neymar. O posicionamento deles foi contra a adoção crescente de campos no Brasileirão com grama sintética, a mesma que a Holanda vetou a partir desta temporada e que provoca debates por aqui a cada jogo disputado nela.