Confira a tabela completa do Brasileirão 2025

O Brasileirão 2025 começará no dia 29 de março e seguirá até o dia 21 de dezembro . A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (12), as 38 rodadas da principal competição nacional.

Foram anunciadas também as datas-base. Ao longo do campeonato serão divulgadas os detalhes de cada partida. Confira abaixo todas as partidas do Campeonato Brasileiro de 2025: