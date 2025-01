Brasileirão 2025: veja como ficou a divisão dos canais que transmitirão os jogos

Campeonato nacional terá transmissão na TV aberta, no pay-per-view e também em serviços de streaming. Joilson Marconne / CBF/Divulgação

O Grupo Globo fechou contrato de cinco anos com a Liga Forte União (LFU) para exibir os jogos do Brasileirão dos times que compõem o bloco, do qual o Inter faz parte. O acordo estava alinhavado há semanas e foi oficializado nesta sexta-feira (31).

Pela primeira vez desde 1992, a Globo terá de dividir os direitos do principal campeonato de futebol do País. A emissora já havia feito isso com Band e Record em 2006, mas sempre como licenciadora dos direitos.

Assim, neste ano o Campeonato Brasileiro será exibido, por rodada, da seguinte maneira:

8 jogos exclusivos dos canais Globo (TV Globo, SporTV e Premiere). A emissora vai escolher em quais plataformas vai exibir;

(TV Globo, SporTV e Premiere). A emissora vai escolher em quais plataformas vai exibir; 1 jogo de time da LFU como mandante na Record , CazéTV e Premiere por rodada;

na , e por rodada; 1 jogo exclusivo de time da LFU como mandante no Prime Video por rodada;

Os integrantes da LFU da Série A são: Corinthians, Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol. O outro grupo, a Libra, é composto por: Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória.

A LFU detém 60% dos jogos da competição, com 228 partidas em seus pacotes. Já a Libra dispõe de 152 duelos do Brasileirão, sendo quatro por rodada. Vale destacar que a TV pode escolher o confronto que quiser transmitir quando o time de seu bloco for o mandante.

O acordo financeiro para a venda dos direitos de transmissão para Record, YouTube (CazéTV) e Amazon Prime Video é de R$ 1,7 bilhão por ano, um aumento de 55% em relação ao valor anterior de R$ 1,1 bilhão em 2024. Este aumento reflete a valorização crescente dos direitos de transmissão no futebol brasileiro.