Dupla Gre-Nal próxima de acerto com novo patrocinador máster

Empresa estampará área hoje ocupada pelo Banrisul nas camisas de Grêmio e de Inter. André Ávila / Agencia RBS

Grêmio e Inter deverão oficializar em breve o seu novo patrocinador máster. Depois de tratativas, foi encaminhado um acordo com uma nova casa de apostas esportivas. No entanto, se tratam de negociações sigilosas e individuais com cada clube. A empresa não é a mesma que negociou com a Dupla no início do ano.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, no caso do Grêmio, as cifras giram na casa de R$ 50 milhões por temporada. Na negociação envolvendo o Tricolor, há valores fixos e variáveis colocados em contrato. E a proposta seria de três anos de vínculo. A nova parceria vai substituir a Esportes da Sorte.

No caso do Inter, a nova patrocinadora máster deverá substituir a atual parceira do clube, a EstrelaBet. A informação é do colunista de Zero Hora Marco Aurélio Souza.

Para 2025, conforme antecipado por Zero Hora, o Banrisul sairá da parte frontal dos uniformes depois de 24 anos. A instituição financeira reduzirá a quantia paga de R$ 30 milhões anuais para cerca de R$ 18 milhões, ficando nas costas, em cima do número da camisa.