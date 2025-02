Guilherme vence a prova do anjo no "BBB 25" e escolhe Thamiris para o castigo do monstro

Guilherme alcançou 410 pontos na disputa da prova. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Disputada na tarde deste sábado (22), a sexta prova do anjo do Big Brother Brasil 25 foi vencida por Guilherme. O brother poderá imunizar outro competidor antes da formação do paredão de domingo (23).

Além do poder no jogo, Guilherme também ganhou um prêmio de R$ 10 mil. O brother ainda receberá um recado especial de amigos e familiares durante o almoço especial do anjo.

Guilherme competiu com outros 11 brothers na prova deste sábado: Aline, Gracyanne Barbosa, Villma, Renata, Eva, Thamiris, Delma, Camila, João Gabriel, Daniele Hypolito e Vitória Strada.

O vencedor alcançou a marca de 410 pontos na classificação, 60 a mais que a segunda colocada, Camilla.

Como foi a prova?

A dinâmica da sexta prova do anjo era simples, uma espécie de "tiro ao alvo" em movimento.

Um por vez, os brothers embarcaram em um carrinho "esponja" que se movia sozinho, em linha reta, sobre um trilho. Com uma pelúcia, os competidores tinham que acertar as figuras expostas ao longo do trajeto do carrinho, que estavam nas laterais da pista.

Os alvos eram figuras de itens sujos, como tênis, fogão, geladeira, chinelo, pia e fone de ouvido. Cada item tinha uma pontuação distinta. A pelúcia utilizada pelos brothers para acertar aos alvos era uma "gota cremosa".

Castigo do monstro

Thamiris foi a escolhida de Guilherme para o monstro da semana. Além de perder 300 estalecas, a sister terá que ficar fantasiada como uma cobra até a formação do paredão de domingo.

— A cobra fugiu do Queridômetro e veio parar no Castigo do Monstro. Escolha agora uma pessoa para se transformar na peçonhenta. O jogador perde 300 estalecas e se estiver no vip vai direto para a xepa — anunciou Guilherme ao ler o castigo.