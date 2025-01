Inter planeja preparação física do elenco já pensando na reta final do Gauchão

Paulo Paixão é o responsável pela preparação física do Inter. Ricardo Duarte/Inter

Um dos pontos positivos do Inter nesta arrancada de temporada envolve a parte física da equipe. O time reagiu bem aos primeiros compromissos oficiais do ano, mas ainda não está dentro do padrão exigido para 2025. E para alcançar um estágio superior, a preparação promete ser mais intensa a partir das fases finais do Gauchão.

Esse é o planejamento estabelecido pela comissão técnica do Inter ainda no início dos trabalhos de pré-temporada que ocorreram no CT Parque Gigante. A ideia é ter o time bem condicionado para a reta final do campeonato estadual.

— A gente fez um planejamento de aplicar cargas adequadas até o final do campeonato gaúcho. A partir das semifinais e finais teremos sempre micro completos de, no mínimo, sete ou oito dias para serem trabalhados. E a partir daí veremos o que precisará ser corrigido no condicionamento físico dos atletas. Mas até esse período não teremos tempo para grandes correções — disse o preparador físico Paulo Paixão durante o período de pré-temporada.

Antes mesmo do início do Gauchão, o técnico Roger Machado fez uma previsão envolvendo a evolução física da equipe. O treinador colocou um período de três jogos para que o time respondesse bem aos treinamentos.

— Penso que estamos num bom nível. Os preparadores físicos falam em três jogos, talvez a gente consiga estar em um nível de ritmo importante por conta do número de minutos jogados. Porém, pela escassez de tempo de recuperação, teremos que lidar com a questão de mexer um pouco mais para frente — projetou o treinador após o amistoso contra a seleção mexicana.

Time pode sofrer alterações

Esse período de três jogos foi preenchido por confrontos com Guarany, empate por 2 a 2, e vitórias sobre Juventude e São José por 2 a 0 — esse último com o resultado conquistado nos minutos finais. Importante destacar que, nas duas últimas partidas, o 11 inicial foi repetido pelo treinador. Mesmo com um desempenho físico considerado satisfatório, o time pode sofrer alterações para a próxima rodada.

— É importante para reconquistar entrosamento que a gente repita a escalação. Vamos fazendo essa gestão dentro do próprio jogo. Não dá para fazer essa gestão, colocando time alternativo, e ser cobrado lá na frente porque não coloquei força máxima desde o começo. São decisões que tomamos, nos responsabilizamos pelo processo todo. A partir de agora, com sete pontos, a gente começa pontualmente a fazer a gestão dos 11 que vão iniciar a partida — destacou Roger em sua última entrevista coletiva.

E o descanso também faz parte da preparação de uma equipe. Por isso mesmo, os jogadores receberam folga nesta quinta-feira (30). O dia é tratado como de recuperação física. A ideia é o atleta descansar para recuperar força e poder retomar os treinamentos em alto nível.

Na sexta-feira (31) e no sábado (1), os treinamentos irão ocorrer a partir das 9h no CT Parque Gigante. O Inter volta a campo no domingo (2), contra o Avenida, no Beira-Rio. O jogo é válido pela 4 rodada do Gauchão.