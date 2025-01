Nathan ressurge no Inter e pode receber sequência entre os titulares

Nathan atuou durante todo o segundo tempo contra o São José Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Antes uma posição afirmada, a lateral-direita virou uma grande dor de cabeça no Inter para 2025. Com a lesão de Bruno Gomes, a disputa entre Braian Aguirre e Nathan está aberta, e o clube observa nomes no mercado.

Especificamente para o jogo diante do Avenida, no domingo (2), Nathan poderá receber oportunidade no time que começará a partida. A porta para uma possível titularidade se abre a partir de dois fatores.

A primeira questão é a sequência de Braian Aguirre, que atuou em todos os jogos da temporada. O lateral completou os 90 minutos em campo em três destas partidas.

O desempenho do argentino contra o São José também pesa. Aguirre foi mal no jogo disputado no Estádio do Vale e acabou substituído no intervalo. Por conta disso, poderá ser preservado no fim de semana.

Assim, Nathan, que jogou o segundo tempo contra o São José, pode ganhar nova chance. O lateral esteve fora dos planos, mas foi reintegrado após lesão de Bruno Gomes.

Nathan só tinha quatro minutos em campo com a camisa do Inter, diante do Juventude, em 1º de setembro. Após 149 dias, voltou a atuar e teve desempenho um pouco melhor do que Aguirre no Estádio do Vale.