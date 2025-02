Os cálculos para o Inter garantir uma eventual final de Gauchão no Beira-Rio

Vitinho (C) é abraçado pelos companheiros no Centenario.

A vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, no Centenário, encaminhou muito bem a classificação do Inter para a final do Campeonato Gaúcho. Sim, os colorados estão próximos de voltar a disputar uma decisão de Gauchão depois de quatro anos. E há ainda outro elemento importante nesta projeção: o mando de campo.