Roger Machado explica estratégia para anular o Caxias e prega respeito ao adversário: "Tem outro jogo"

Em um jogo de poucas chances criadas de lado a lado, Roger Machado fez questão de exaltar a efetividade do Inter no jogo de ida da semifinal, contra o Caxias. Os dois gols de Vitinho no 2 a 0 neste sábado (22) mostraram um alto índice de aproveitamento da equipe.

De acordo com o treinador, foram dois tempos de características distintas, mas ambos com poucas chances de lado a lado. Ainda assim, disse estar satisfeito, especialmente em função do resultado.

— Penso que, em média, fizemos um bom jogo. Não demos espetáculo, mas fizemos um jogo que valida o resultado de 2 a 0 — afirmou o treinador.

Roger explicou a estratégia colocada em prática para anular o adversário. Para ele, foi fundamental levar utilizar os lados de campo e, ao mesmo tempo, conter o avanço dos laterais:

— Buscamos levar vantagem por ali. Expor os corredores. Tanto que os dois gols começaram por ali (lado direito) — explicou.

Roger também afastou qualquer tipo de "oba-oba" por uma eventual vaga encaminhada na final. Ele fez questão de frisar a necessidade de respeitar o adversário, mesmo com vantagem construída.

— Tem outro jogo, são duas etapas. Um resultado importante, mas de forma alguma vamos desmerecer a qualidade do adversário — pontuou.

O jogo de volta, contra o Caxias, ocorre no próximo sábado (1º), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. O Inter pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Campeonato Gaúcho.

