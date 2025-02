Destaque em vitória do Inter sobre o Caxias, Vitinho é elogiado por Roger: "Busca sempre o gol"

Em seis minutos, Vitinho marcou dois gols e resolveu o confronto na Serra. André Ávila / Agencia RBS

Vitinho foi um dos destaques da vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Caxias, neste sábado (22), no Centenário. Em seis minutos, marcou duas vezes e resolveu o jogo, deixando o Colorado perto da decisão do Estadual.

Os quatro jogadores mais adiantados do Inter foram os mesmos da vitória por 3 a 0 contra o Brasil de Pelotas, na primeira fase. Por conta das características desses atletas, Roger destacou a necessidade do comprometimento de todos.

Ao citar o posicionamento de Wanderson, Carbonero e Valencia, fez questão de elogiar o responsável por decidir o confronto:

— É um jogador que procura sempre o gol — resumiu.

Após a partida, Vitinho disse estar "muito feliz" com as oportunidades que vem recebendo. E pontuou as dificuldades do jogo, em um gramado com condições difíceis:

— O adversário veio com uma proposta defensiva, sofremos no primeiro tempo — frisou.

Ele comemorou a vantagem construída para o jogo de volta, e manifestou a vontade de permanecer no Inter. O contrato de Vitinho é válido até junho:

— Vim com o propósito de ajudar, espero fazer isso ao máximo. Se tiver oportunidade, quero continuar — destacou.

O jogo de volta, contra o Caxias, ocorre no próximo sábado (1º), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. O Inter pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Campeonato Gaúcho.

A entrevista do técnico Roger Machado: