Venda de Johnny pode render quantia milionária ao Inter 

Jogador revelado pelo Colorado vive grande fase vestindo a camisa do Betis.

O volante Jhonny pode render uma boa quantia aos cofres do Inter. Segundo a imprensa espanhola, nesta quinta-feira (30), o Betis recebeu uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões na cotação atual) pelo ex-volante colorado. O Inter é detentor de 20% de mais-valia, ou seja, percentual sobre o lucro do clubes espanhol em um eventual negócio envolvendo o atleta revelado pelo Celeiro de Ases.

Segundo a publicação, o também inglês Tottenham teria um acordo de preferência no negócio, com uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões) firmada.

Desde sua chegada ao Betis, o volante vem se consolidando no meio-campo da equipe espanhola. Jhonny também é nome recorrente nas convocações da seleção dos Estados Unidos e esteve na mira do Liverpool .

