Inter muda formato de negociação por lateral Ramon, do Olympiacos

Ramon foi contratado pelo Olympiacos em 2023. Divulgação / Olympiacos

As conversas do Inter pelo lateral Ramon ainda estão ocorrendo, mas o formato da contratação foi alterado ao longo das negociações. A expectativa do clube é fechar os últimos detalhes nos próximos dias.

Inicialmente, o Colorado debateu a possibilidade de um empréstimo junto ao Olympiacos, da Grécia. Porém, neste momento, o encaminhamento dos dirigentes é pela compra do atleta de 23 anos.

A reportagem de Zero Hora apurou que já há um acerto financeiro entre Inter e Ramon, mas restam alguns nós da negociação a serem desatados com o clube grego. A intenção dos dirigentes é buscar uma alternativa a Bernabei, já que Renê deixou o clube ao fim de dezembro.

Revelado pelo Flamengo, Ramon chegou a ser emprestado para o Bragantino antes de se transferir em definitivo para o futebol da Grécia, em 2023. Lá o jogador fez somente 11 partidas pelo Olympiacos. Depois, foi emprestado para o Espanyol, da Espanha — clube no qual jogou junto com o atacante gremista Martin Braithwaite —, e para o Cuiabá, onde retomou o seu ritmo de jogo. Pelo time brasileiro foram 46 jogos, com dois gols e quatro assistências.