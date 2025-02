Caxias x Inter: tudo sobre o jogo da semifinal do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre Caxias x Inter, válido pela semifinal do Gauchão, ocorre às 16h30min deste sábado (22). A partida será realizada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Mandante do jogo, o Grená terminou como melhor segundo colocado na primeira fase no Campeonato Gaúcho. A equipe teve a semana livre para treinar antes do confronto.

Já o Colorado foi o time de melhor campanha e por isso decidirá o duelo em casa, no próximo final de semana. O Inter também teve a semana livre para trabalhar.

Escalações para Caxias x Inter

Caxias: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Lorran (Mantuan ou Paulinho), Vini Guedes e Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Gabriel Lima ou Iago) e Richard (Welder). Técnico: Luizinho Vieira.

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho (Wanderson), Carbonero e Borré; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Caxias x Inter

Onde assistir a Caxias x Inter

Como chegam Caxias e Inter

Caxias

O Grená não contará com o volante Pedro Cuiabá para o primeiro jogo, por estar suspenso pelo terceiro amarelo na primeira fase. Três são as opções para substituí-lo: Lorran, Mantuan e Paulinho.

Outra dúvida está no ataque. Gabriel Lima foi preservado contra o São José, por conta de um desconforto muscular e porque estava pendurado com dois cartões amarelos. A tendência é que retorne na vaga de Calyson.

Inter

A equipe do técnico Roger Machado teve a semana livre para trabalhar o time que atuou na última rodada. Ainda sem Alan Patrick e Wesley, lesionados, a tendência é de Borré e Valencia mais avançados, com Vitinho, Wanderson e Carbonero brigando por duas vagas no meio de campo.

No banco, o treinador não contará mais com a opção de Thiago Maia, que acertou a ida para o Santos durante a semana.