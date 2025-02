Ex-Inter, Thiago Galhardo foi apresentado como novo reforço do Santa Cruz, da Série D, nesta quinta-feira (20). Em entrevista, o atacante afirmou que sua contratação teve um impacto a nível nacional muito grande.

— A minha vinda para o Santa Cruz mexeu com o Brasil — afirmou.

Em seguida, o jogador citou Neymar como exemplo de atleta que impactou o futebol nacional com sua chegada em um clube.

— Lógico que não da para comparar ao Neymar, obviamente é outro mundo . Largar o Fortaleza, rescindir contrato e fechar com o Santa Cruz, ninguém esperava — explicou.

— Na reunião (com o clube) achei um projeto bem apresentado , onde eu deixei bem claro que se o projeto não andar, o Thiago vai sair — compartilhou.

