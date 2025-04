O azar que atrapalha a vida do Inter

Rochet ficou fora durante todo o Gauchão na campanha invicta do Inter. Voltou aos gramados apenas nas Eliminatórias Sul-Americanas pelo Uruguai, nos duelos contra Argentina e Bolívia. Na partida de estreia do Brasileirão, na sua primeira aparição da temporada pelo time de Roger Machado, o goleiro uruguaio era um dos destaques no Maracanã no duelo com o Flamengo.



Lesionado após uma disputa de bola com o atacante Juninho, ele acabou não retornando no segundo tempo. O diagnóstico mais preciso apontou para uma fratura na mão esquerda. Com isso, Rochet passou por uma cirurgia na última segunda-feira (31) e está fora da largada do Inter na Libertadores contra o Bahia. No geral, a nova parada pode ser de oito a dez semanas. Muito azar!