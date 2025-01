Inter tem acordo financeiro com lateral, mas precisa vencer concorrência com o Botafogo 

Ramon pertence ao Olympiacos, da Grécia. Divulgação / Olympiacos

O Inter precisa vencer a concorrência de clubes brasileiros para contratar o lateral-esquerdo Ramon. O atleta já tem um acordo financeiro com o Inter, mas uma proposta de empréstimo do Botafogo também está sendo analisada pelo estafe do atleta.

A oferta do Inter, ao contrário dos cariocas, envolve a compra em definitivo do jogador de 23 anos. O valor, no entanto, ainda é tratado em sigilo pelas partes na negociação. O vínculo de Ramon pertence ao Olympiacos da Grécia, até a metade de 2027. Em 2024, por empréstimo, ele atuou no Cuiabá.

Os dirigentes do Inter não escondem a necessidade que envolve a contratação de mais um lateral-esquerdo para o elenco. E a negociação com Ramon é a mais próxima de ser concretizada.

— A gente tem conversas com o Olympiacos, já não são de hoje. É um dos nomes que está no radar — garantiu o diretor executivo André Mazzuco.

Concorrência

Atual campeão Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo deve finalizar a venda de Cuiabano para o Fenerbahçe, da Turquia, por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).

A possível saída de Cuiabano fez o Botafogo procurar informações sobre a situação de Ramon. A expectativa é de que nos próximos dias os cariocas também façam uma proposta pelo ex-jogador do Flamengo.

A decisão será tomada pelo jogador em conjunto com seus empresários. A definição vai ocorrer nos próximos dias.

