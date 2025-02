Bolsonaro liderou organização criminosa que tramou golpe de Estado, aponta PGR em denúncia

Conforme a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, além do presidente, a organização também era liderada pelo candidato a vice-presidente, o general Braga Neto.

O texto diz que a organização prestou “auxílio moral e material, para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, em investida ocorrida contra as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a União”.