Denúncia contra Bolsonaro deve ser aceita pelo STF

E por que essa é a lógica? Porque a investigação da Polícia Federal foi minuciosa e concluiu que houve, sim, uma tentativa de impedir a posse do presidente eleito em 2022. E que Bolsonaro teve participação ativa na tentativa de golpe que não se consumou porque os comandantes do Exército e da Aeronáutica não embarcaram na aventura.

O indiciamento de Bolsonaro e de outros envolvidos, com a posterior prisão do general Braga Netto, já indicava que o ex-presidente não escaparia da denúncia. Sem o consentimento dele, que não aceitava a derrota para o presidente Lula, não teria avançado a patuscada que tentou subverter o sentido do artigo 142 da Constituição.