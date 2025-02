Com a reviravolta no caso Thiago Maia, Inter precisa de nova contratação

Acordo entre Inter e Santos para a saída de Thiago Maia está por sair. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Com a reviravolta no caso Thiago Maia, e o provável acerto do volante com o Santos, o Inter precisa trazer um novo volante. E terá capacidade financeira para isso. O problema é correr contra o tempo, já que a janela fecha no dia 28 de fevereiro.

O aguardado acordo entre Inter e Santos está sendo finalizado, com o pagamento parcelado de 2,5 milhões de euros, além de o clube paulista arcar com todo o valor que o Inter precisaria pagar ao Flamengo pela compra do volante.

Desta maneira, o técnico Roger Machado conta com Fernando e Bruno Henrique como titulares, além de ter Ronaldo e Luis Otávio como opções. Uma nova tentativa para tentar contratar Irala, do San Lorenzo, poderá ser feita, mas os valores iniciais foram considerados altos. Agora será preciso agilidade para achar uma solução.