Quando começam e quais os valores das mensalidades do Inter após aumento

Inter tem mais de 107 mil sócios adimplentes. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Inter aprovou, na noite de segunda-feira (18), o aumento nas mensalidades dos sócios. O reajuste deve render cerca de R$ 25 milhões nos cofres do clube neste ano.

De acordo com a apuração de Zero Hora, os novos valores já devem ser cobrados a partir de março. O reajuste de 25,43% será aplicado a todas as modalidades associativas.

Inclusive, os sócios que tiverem interesse em antecipar o pagamento das mensalidades de todo o ano de 2025 podem aproveitar os valores atuais, antes do reajuste. Esta possibilidade estará disponível até o fim de fevereiro.

No comunicado do Inter, o presidente Alessandro Barcellos afirma que "a recomposição permitirá maior capacidade financeira para o nosso clube, uma vez que, por meio da atualização das obrigações sociais, retomaremos a relação entre o crescimento do nosso quadro social".

O Colorado agora dará prosseguimento ao processo de regulamentação dos novos valores. Após, avisará oficialmente os sócios sobre a cobrança das mensalidades reajustadas.

Veja como ficam os valores aproximados dos reajustes para cada categoria

Sócio Campeão do Mundo — de R$ 55 para R$ 69

Sócio Nada vai nos separar — de R$ 27,50 para R$ 34

Sócio Academia do Povo — de R$ 10 para R$ 12

Sócio Carteira Vermelha — de R$ 137,50 para R$ 172

Sócio Coloradinho — de R$ 6,87 para R$ 9

Sócio Parque Gigante Contribuinte — de R$ 129,34 para R$ 162

Sócio Parque Gigante Patrimonial — de R$ 124,44 para R$ 156

Sócio Parque Gigante Dependente — de R$ 38,50 para R$ 48

Sócio Patrimonial — de R$ 79,75 para R$ 100