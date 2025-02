Inter avalia antecipar compra de Victor Gabriel

Victor Gabriel virou titular vem sendo elogiado por Roger. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Uma das boas notícias do Inter no início de 2025 é Victor Gabriel. Aos 20 anos, o zagueiro ganhou chance no Gauchão e assumiu a titularidade ao lado de Vitão.

Por conta das boas atuações, a direção colorada estuda antecipar a compra do jogador. A reportagem de Zero Hora apurou que situação ainda está sendo debatida nos bastidores e pode ter avanço após o Estadual.

Victor Gabriel teve o empréstimo junto ao Sport renovado em janeiro. O novo vínculo tem duração até dezembro de 2025. A negociação também envolveu a ida do meia Hyoran para o Recife.

Para manter o zagueiro em definitivo, o Inter tem em contrato uma cláusula de compra. O valor está estipulado em cerca de R$ 3 milhões, e equivale à aquisição de 50% dos direitos econômicos.

Elogiado por Roger

Após a vitória sobre o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, o defensor foi um dos mais elogiados por Roger Machado.

— Ele tem pé bom, boa bola aérea, imposição física e é sério nos treinamentos. Desde as primeiras aparições dele, sempre mostrou essa maturidade que faz com que ele pareça um jogador experiente. Fico bem feliz em poder ajudar no crescimento dele — disse.

Em 2025, Victor Gabriel soma nove jogos com a camisa do Inter. O zagueiro tem um gol marcado e deu uma assistência.