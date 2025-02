Como Victor Gabriel foi de “execrado” no Sport a titular do Inter com a ajuda de um ex-zagueiro do Celeiro

Victor Gabriel é um dos destaques do Gauchão 2025. Ricardo Duarte/Internacional

Grande revelação do Inter na temporada, Victor Gabriel foi “execrado” em Recife, chegou para ajudar o sub-20 e encantou Roger Machado. Mas o caminho até alcançar o profissional do Colorado não foi fácil.

Aos 17 anos, uma chance de ouro. Enfrentar o Corinthians, em São Paulo, pelo Brasileirão. Zagueiro de origem, Victor Gabriel estava improvisado na lateral esquerda. Levou um sufoco do jovem Gustavo Mosquito e o sonho de um grande jogo acabou em pesadelo para ele.

A cobrança da torcida do Sport, que gosta de laterais mais apoiadores, foi muito forte e depois de outras atuações ruins, Victor Gabriel voltou para o sub-20 do time pernambucano.

Estaria lá até hoje se um profissional que veio para o Inter não soubesse reconhecer o talento existente ali. Jorge Andrade, ex-diretor da base colorada, que havia trabalhado no Sport, conhecia o potencial do jogador e o trouxe para Porto Alegre no segundo semestre de 2024.

— Nosso sub-20 era formado por jogadores muito jovens, de 17, 18 anos. A gente precisou contratar quatro, cinco jogadores com uma idade mais avançada, com alguma perspectiva de serem usados no profissional no futuro, sob pena de sermos massacrados no Brasileirão sub-20, e o Victor Gabriel foi um deles — disse Jorge Andrade.

Foi ele que alertou ao técnico Pablo Fernández que Victor Gabriel era zagueiro de origem. Hoje, auxiliar de Roger nos profissionais, Pablo firmou o jovem na posição.

Contra o Ceará, no Brasileirão sub-20, Roger Machado foi ao CT do clube em Alvorada e ficou encantado com a atuação do jogador.

Mas ele não estava pronto! Foi aí que entrou na vida dele um ex-zagueiro do Inter, também formado na base do clube.

Vinicius, que também começou como lateral-esquerdo no início dos anos 90, faz parte do PIT (Programa individual de treinamentos), que visa aprimorar e potencializar as valências dos jovens das categorias de base do clube.

— Fiquei impressionado com a força e com senso de posicionamento dele na bola aérea. Além de bater muito bem na bola, ele é muito sério e profissional. Só “colei” nele para corrigir alguns fundamentos e explicar o que é o Inter — disse Vinicius.

Jorge Macedo revelou que Victor Gabriel tinha uma certa dificuldade na marcação e que quando era driblado, desistia do lance.

— Chamei ele e disse: "Aqui no Sul você não pode ser driblado com tanta facilidade. Joga sério e corrige isso que tu vai jogar no Inter” — revelou Macedo, que ressaltou a importância do ex-zagueiro Vinicius neste processo.

Antes do Gre-Nal 444, Victor Gabriel recebeu mensagens de Jorge Macedo e Vinicius. Ambos explicaram o que representa o clássico e fizeram o mesmo pedido:

— Faz o simples e joga sério.

Vinicius falou com ele após o jogo e aprovou o desempenho.

— Agora sim é um profissional. Ele é outros guris que já estão com o Roger são muito identificados com o clube e darão o sangue pelo Inter — garantiu o ex-zagueiro, autor do gol 999 em Gre-Nais.

Jorge Andrade, que hoje está no Coritiba, ressaltou que Victor Gabriel só está no Inter porque o clube voltou a apostar em jogadores com idade de júnior “estourando”, algo que deixou de ser feito na gestão Gustavo Grossi:

— Fomos muito criticados por realizar essas contratações, mas ao longo da história, alguns grandes nomes, como Leandro Damião, chegaram nas categorias de base assim, com idade mais avançada.

Victor Gabriel fará 21 anos em abril. O contrato de empréstimo com o Inter vai até 31 de dezembro 2025.

Para ficar com o jogador, a direção terá que pagar R$ 3 milhões, adquirindo 60% do passe. Investimento com retorno garantido, pois “VG” já é uma realidade!