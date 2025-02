Victor Gabriel é valorizado por Roger Machado pelos desempenhos recentes no Inter

Victor Gabriel foi titular mais uma vez na temporada. Ricardo Duarte/Internacional

Um dos destaques do início de 2025 do Inter é o zagueiro Victor Gabriel, de apenas 20 anos. Ele veio do Sport, marcou o primeiro gol na estreia da temporada e vem se firmando como titular na equipe de Roger Machado. Após a vitória sobre o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, o defensor foi um dos mais elogiados pelo treinador.

— Estou muito feliz com o desempenho do Victor. O primeiro jogo que vi dele foi contra o Ceará, que teve uma série de expulsões, e ele já tinha jogado de zagueiro. No final da partida falei com o Pablo, que era o treinador, e comentei que aquele menino já tinha ritmo de profissional — contou Roger.

Victor Gabriel atuou durante anos nas categorias de base como lateral-esquerdo, mas é como zagueiro que ele está se destacando, e isso veio a partir de uma observação do técnico colorado.

— Falei para a gente oportunizar mais vezes na zaga. Ele tem pé bom, boa bola aérea, imposição física e é sério nos treinamentos. Desde as primeiras aparições dele, sempre mostrou essa maturidade que faz com que ele pareça um jogador experiente. Fico bem feliz em poder ajudar no crescimento dele — complementou.

O treinador também buscou exemplos em sua própria trajetória para ajudar a Victor Gabriel. Roger foi lateral-esquerdo durante boa parte da sua carreira e mudou de função quando chegou aos 30 anos, quando passou a atuar como zagueiro. Uma experiência similar a qual o jovem está passando, mas com menos idade.

— Eu falei para ele que é diferente a gente marcar pontas de 1m70cm, do que centroavantes de 1m90cm e 100kg. Esse é o polimento que eu tive depois dos 30, quando me tornei zagueiro. Antes eu marcava jogadores de 1m70cm e passei a marcar o Adriano, que um dia me trombou no Morumbi e me jogou dois metros longe, porque eu inventei de medir força com ele, que era 30kg mais forte do que eu — relembrou.

— Ele já conseguiu se adaptar com isso em pouco tempo. A bola aérea dele é absurda, com bom tempo de bola e tem um pé muito bom. Está vivendo um momento importante — acrescentou.