Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Munique Fernandes e Vinícius Canello, linhas de frente do Kanerro, anfitriões, no último domingo, da apresentação da nova fase do restaurante de culinária japonesa

Nipo-brasileiro

Vinícius Canello e Munique Fernandes brindaram, ao vespertino do domingo, 30, o novo capítulo em suas trajetórias profissionais. À frente do repaginado Kanerro (em japonês, Canello é Kanerro), o casal recepcionou amigos e incentivadores para descortinar a nova identidade do restaurante sem perder a tradição. Inspirado na matriarca Naura Canello, o empreendimento instaurado próximo à Casa de Pedra reverencia o país do sol nascente com uma criação autoral e homônima, que leva camarão empanado, salmão e geleia.