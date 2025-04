Verstappen supera McLarens e conquista pole do GP do Japão; Bortoleto larga em 17º

Carro de Verstappen durante treino que definiu a largada do GP do Japão.

O piloto holandês Max Verstappen conquistou neste sábado (5) a pole position do Grande Prêmio do Japão, a terceira das 24 etapas da temporada de F1, à frente das McLarens. A corrida oficial ocorre neste domingo (6).

O tetracampeão mundial da Red Bull superou os carros do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri por apenas 12 e 44 milésimos de segundo.

Parabenizado por seu chefe, Christian Horner, o holandês expressou sua alegria com um grito pelo rádio.

- Fizemos todo o possível para encontrar as melhores configurações no fim de semana. A última volta na classificação foi realmente fantástica. Faremos o nosso melhor amanhã (domingo) para manter a liderança -garantiu o piloto da Red Bull ao sair do carro.