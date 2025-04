Mar esverdeado e quentinho, boa comida e paisagens surpreendentes: o que faz de João Pessoa um destino tendência global

O que vem a sua cabeça quando pensa em uma viagem para um destino de praia? Água morna, mar esverdeado, belas paisagens, boa bebida e comida, relaxamento? Pois João Pessoa é uma síntese de tudo isso — e ainda oferece muita história sobre a colonização brasileira.

Não à toa, a capital da Paraíba aparece em um ranking que aponta 10 destinos tendência globais para 2025 (veja a lista abaixo). A pesquisa realizada pela Booking.com analisou os dados da plataforma e teve como base o aumento anual de reservas para acomodação, assim como as buscas realizadas pelos usuários. A cidade é a única brasileira a integrar a lista.

Ao percorrer as ruas e praias de João Pessoa, ou Jampa, como os moradores gostam de chamar, é fácil perceber o que atrai um número maior de visitantes a cada ano. A Porta do Sol, já que fica no ponto leste extremo do continente americano, reúne uma combinação de natureza, cultura e história — por um preço bastante competitivo na comparação com outros destinos similares.

Entre os passeios mais populares estão as praias de Tambaú e Cabo Branco, na área central da cidade, tours de catamarã para piscinas naturais, roteiros de buggy e 4x4 pelos litorais sul e norte paraibanos e o centro histórico.

Os melhores lugares para se hospedar são os bairros de Tambaú e Cabo Branco, que formam a orla urbana de João Pessoa, marcada por prédios não muito altos no primeiro quarteirão e espigões em áreas mais distantes do mar. Ali ficam hotéis de diferentes estilos e opções de custo. Também há muitos restaurantes e barracas de praia para que o turista possa conhecer da culinária típica nordestina, com muita carne de sol e macaxeira, a pratos elaborados com peixes e frutos do mar.

Também é uma região bem localizada para explorar restaurantes, shoppings e feiras de artesanato da cidade — o tradicional Mercado de Artesanato Paraibano fica em Tambaú e é imperdível para garantir as lembrancinhas e conhecer o trabalho dos artesãos locais. Essa também é a região mais movimentada à noite, integrando o passeio dos turistas aos moradores, que usam as pistas do calçadão para se exercitar (o início do dia é o horário preferido para a prática de esportes, já que amanhece por volta de 5h30min).

Partindo desses bairros é fácil explorar praias que ficam mais ao Norte, algumas já no município vizinho de Cabedelo, mas ainda em uma área mais urbana. Bessa, Intermares (com mais ondas, ideal para o surf), Ponta da Campina, Poço e Camboinha estão na lista.

Igrejas e coqueirais

Outra opção de passeio para o lado Norte é atravessar o Rio Paraíba de balsa, de Cabedelo para Lucena, a bordo de um veículo 4x4 — na travessia, é possível observar os botos saltando na água. Passando por estradas de terra entre coqueirais (com mais de 500 mil plantas) e canaviais se chega a um dos templos católicos mais antigos da região e que ainda está em uso.

A igreja de Nossa Senhora da Guia começou a ser erguida em 1591 e foi concluída cerca de um século depois. Suas grossas paredes de pedra foram edificadas no alto de uma colina, com vista para o oceano, de onde soldados monitoravam o movimento de olho na presença de inimigos. As pedras calcáreas usadas na construção vieram de Portugal e também formam o maior altar talhado nesse tipo de material do Brasil. As portas de madeira de jacarandá são originais. Todos os domingos pela manhã são celebradas missas no templo.

Já a igreja de Bonsucesso, que fica distante poucos quilômetros, se deteriorou no tempo e hoje é um exemplo de simbiose da intervenção humana com a natureza. Uma gameleira cresceu no entorno de uma das paredes da edificação construída no século 18 e a mantém de pé. A igreja foi erguida para catequizar indígenas potiguares por ordem de um produtor de cana-de-açúcar. No entorno, um olhar atento pode identificar restos mortais humanos, especialmente dentes, que afloram dos antigos sepultamentos realizados por ali.

Na praia da Ponta de Lucena, a maré baixa revela todos os dias uma trilha de areia que pode chegar a até dois quilômetros e se abre mar adentro (ele pode ser avistado do alto do Mirante de Bonsucesso, em uma das falésias que marcam o litoral paraibano). Os moradores a batizaram de Caminho de Moisés, em referência à passagem bíblica que narra a abertura do Mar Vermelho para a passagem dos judeus em fuga do Egito. O local é uma boa pedida para um mergulho no mar, assim como a praia de Lucena, logo adiante.

Cenários paradisíacos

Mas é para o sul de João Pessoa que ficam as praias mais conhecidas e ainda mais lindas da Paraíba. Para chegar a elas, no município de Conde, uma das opções é contratar um passeio de buggy. A começar por Tambaba, conhecida por seu coqueirinho solitário sobre uma formação rochosa e por contar com uma das mais tradicionais áreas para prática de naturismo no Brasil. As falésias do Sul também reservam belos mirantes, como o Dedo de Deus e, especialmente, o Castelo da Princesa, onde um monte resiste em meio a uma voçoroca provocada pela força do mar. É ali que os guias orientam os turistas a se posicionar para as tradicionais fotos como se estivessem tocando o pico.

Coqueirinho é uma das praias mais buscadas pelos visitantes, com água esverdeada, calma e quente. O local conta com estrutura de bares e restaurantes e, por isso, é indicada para passar o dia. Mas fique atento ao movimento da maré — quando está alta, cobre praticamente toda a faixa de areia. Outra boa opção na região é Tabatinga, um tranquilo balneário onde é possível até mesmo alugar uma casa para aproveitar a folga longe do agito.

Centro histórico

Na parte histórica da cidade, prédios centenários contam a trajetória de uma cidade fundada um pouco mais longe do mar, no alto de um morro e às margens do Rio Sanhauá, numa estratégia de defesa para permitir o ataque a invasores, especialmente franceses e holandeses. A caminhada pelas ladeiras revela como a cidade se desenvolveu e leva à principal joia local: o Centro Cultural São Francisco, uma antiga igreja na qual hoje não há mais serviço religioso, mas que guarda um rico altar talhado em ouro.

A capital paraibana teve diferentes nomes ao longo de sua história — a fundação data de 1585. Surgiu como Cidade Real de Nossa Senhora das Neves e depois foi batizada como Filipeia, Frederica e Parahyba. Só ganhou o nome de João Pessoa em 1930. É uma homenagem ao antigo governador que concorreu à presidência da República ao lado do gaúcho Getúlio Vargas em 1930, mas acabaram derrotados. Seu assassinato por um inimigo político, João Duarte Dantas, no mesmo ano, é envolto em polêmica. Há quem defenda que o crime teve motivação passional — Pessoa divulgou cartas e fotos trocadas pelo homem com uma mulher —, mas há também a interpretação de um ato político. Essa última versão deu força ao movimento contra o governo federal e foi um dos estopins da Revolução de 1930, que colocou Vargas no comando do país pela primeira vez.

Para além das polêmicas da História, João Pessoa é um destino que surpreende não só pelas belas paisagens, pelo mar esverdeado e quentinho ou por abrir o dia cedinho. A hospitalidade de seu povo faz com que a viagem se torne ainda mais agradável, garantindo as memórias que ficam para sempre na mente e nas exuberantes fotografias nas redes sociais.

Para visitar

Onde ficar: as melhores opções de hospedagem ficam nos bairros de Tambaú e Cabo Branco

Quando ir: os meses de dezembro a março garantem a água mais esverdeada (no período de chuva, a areia trazida pelos muitos rios da região deixa o tom mais escuro). Fique atento também à tábua das marés, já que os horários de maré alta e baixa influem nos passeios que será possível fazer

O que fazer: há diversas opções de praias e passeios com empresas especializadas tanto no mar quanto para locais mais distantes da região central de João Pessoa. Em cerca de duas horas, também é possível chegar a Recife ou Natal, ampliando o leque do passeio

Como ir: as companhias áreas Gol, Latam e Azul têm diversas opções de voos diários para João Pessoa

Quanto custa: a hospedagem tem preços competitivos em comparação a outras capitais do Nordeste. Em restaurantes requintados da cidade é possível encontrar pratos de peixes e frutos do mar por menos de R$ 100, assim como nas praias há opções para duas pessoas abaixo de R$ 140.

Os 10 destinos tendência para 2025

Pesquisa realizada pela plataforma Booking.com

João Pessoa, Brasil

São Pedro de Atacama, Chile

Sanya, China

Trieste, Itália

Tromso, Noruega

Willemstad, Curaçao

Tignes, França

Naha, Japão

Villajoyosa, Espanha

Houston, Estados Unidos