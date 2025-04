Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Francielle Ruaro dos Reis Dellaméa e Leonardo Tiellet Dellaméa com os filhos, Caetano Reis Dellaméa, a aniversariante Lara Reis Dellaméa, que celebrou 15 anos, e Benício Reis Dellaméa, sábado, no Loft do Recreio da Juventude

Aloha Remember

Diego “Piruca” Vezzaro, Roberto “Beto” Grazziotin e Daniel “Longa” Longaray, do elenco da banda The Robert’s, prometem sacudir o Memphis Juke Joint, na sede social do Clube Juvenil, hoje à noite. Querem resgatar as inesquecíveis festas do Aloha em clima remember. As pick-ups da Pelourinho, serão comandada pelo DJ Mono, que foi residente durante oito anos do, agora extinto, Aloha Café.