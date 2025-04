Ídolos do Grêmio, Jorge Veras e Jardel visitam concentração antes do jogo contra o Ceará

Ex-jogadores foram recepcionados pelo presidente Alberto Guerra no saguão do hotel. Filipe Duarte / /Agência RBS

O saguão do hotel onde o Grêmio está concentrado, em Fortaleza, registrou um encontro histórico na manhã deste sábado (5). Ex-jogadores e ídolos do clube em diferentes décadas, Jorge Veras e Jardel, que residem na cidade, visitaram a delegação que enfrentará o Ceará, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Brasileirão.

— Jorge Veras é meu ídolo de infância. O Jardel, eu já era adulto (quando jogou no Grêmio). É sempre bom vê-los quando viemos para cá. São grandes amigos e grandes gremistas que defendem as três cores aqui no Nordeste — comentou o presidente Alberto Guerra, que recepcionou ambos.

Leia Mais Grêmio enfrenta o Ceará para tentar manter boa largada no Brasileirão

Veras atuou no Tricolor no final dos anos 1980, chegando para suprir a saída de Renato. Venceu a desconfiança da torcida e ficou reconhecido pelas atuações em clássicos Gre-Nais.

— Fiquei quase 20 anos sem ir a Porto Alegre. O Jardel, que foi um menino que conheci no Ferroviário quando voltei do Grêmio, me levou lá e fui muito bem tratado. O presidente me recebeu muito bem. Sou feliz de dizer que sou amigo do presidente do Grêmio — descreveu o ex-ponta, que atualmente trabalha nas categorias de base do Fortaleza.

Já o ex-centroavante foi o artilheiro e um dos grandes nomes do título da Libertadores de 1995. Por isso, até brincou com a possibilidade de entrar em campo neste sábado novamente com a camisa gremista.

— Imagina Paulo Nunes, Jorge Veras e Jardel? Mas o time está tentando se encaixar. Começamos bem o Brasileirão e a Sul-Americana, e espero que o Grêmio faça um grande jogo hoje (sábado). Infelizmente, perdemos para o Inter o Campeonato Gaúcho depois de sete anos, mas espero que o Grêmio assuma a liderança do Brasileiro hoje e a gente saia daqui feliz — analisou ele.

Após abrir o campeonato com vitória sobre o Atlético-MG, o Tricolor enfrenta o Ceará a partir das 18h30min deste sábado.