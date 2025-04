Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Presença de Antônia

Para celebrar os 15 anos de Antônia Miotti Damasceno, sexta-feira, os pais dessa lindeza, Ricardo Damasceno e Janaína Miotti vestiram de primavera o salão principal da sede social do Recreio da Juventude. A noite memorável marcou também o aniversário do mano gêmeo de Antônia, Joaquim Miotti Damasceno, que colaborou nas honras da recepção com holofotes para a menina. Além da estrelada gastronomia, a festa para Antônia foi embalada por um repertório de música boa. Nota para as emocionantes declarações do clã.

Estação

Os amigos Pablo Mazzochi e Sidney Lorenzi, comandantes do Le Due Wine Bar, instaurado no Pátio da Estação - Fase II, brindaram com sucesso, na última quinta-feira, dia 27, o primeiro aniversário do empreendimento. Para marcar a data, selaram parceria com Maria Augusta Mantese, artesã da Arbos Saboaria, que confeccionou peças desenvolvidas em sabonetes a partir de uma redução de vinho e especiarias. A elogiada noite ao redor da enogastronomia típica da região contou com a batuta do chef de cozinha Luís Gustavo Volpato.