Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Maria de Lourdes Anselmi e Sandra Anselmi com o embaixador do Brasil na União Europeia, Everton Vieira Vargas, em recente encontro no Vaticano

Valores

Na próxima quarta-feira, dia 9, a direção da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul promoverá o painel “Liderando com gentileza, ética e propósito”, reunindo nomes de destaque para uma conversa inspiradora. Os painelistas Carolina Maino e Gilmar Marcílio compartilharão suas visões sobre liderança humanizada e impacto positivo nos negócios. A proposta ocupará o Auditório da CIC Caxias, a partir das 18h, e os ingressos já podem ser adquiridos pelo Sympla ou diretamente com a ADCE Caxias.

Ana Júlia Sachet Britz festejou a graduação em Psicologia com reunião no Recreio da Juventude, agremiação que ela representou como rainha

Vem aí!

Os médicos Rodrigo Brasil e Nicole Marchett do elegante grupo que abraçou o clã Miotti Damasceno, em festa, no Recreio da Juventude

Tubo de Ensaio

Marcia Caldart Tregnago, Aline Tregnago e Floriano Riva Neto, apresentam, hoje, com direito a coquetel para parceiros, colaboradores e profissionais da imprensa e protocolo da relações públicas Rosângela Meletti, a sede do Laboratório Centro de Patologia Médica, agora, nos domínios da Rua Pinheiro Machado. Com quatro décadas de história, os anfitriões celebram com êxito extra.