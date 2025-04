Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

As presidentes do Conselho Deliberativo, Executivo e Fiscal da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Lea Zattera, Marilete Deitos Alquati e Neira de Lima Mello, realizadas com o 2º Desfile Solidário

Benemerentes

Reencontros afetivos marcaram o sucesso da noite da última quinta-feira, 27, quando Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, e o vibrante grupo de voluntárias da entidade socioassistencial realizaram o 2º Desfile Solidário. A proposta que arrecadou recursos para a instituição, alinhavou moda e benemerência e transformou a sede social do Recreio da Juventude em passarela. Nota para a expressiva adesão de personalidades da sociedade da região.

Fabiana Cemin Venturin, da diretoria social da Liga Feminina, e Roseana Rossi Pettinelli, vice-presidente da entidade socioassistencial, anfitriãs do 2º Desfile Solidário nos salões do Recreio da Juventude

Ex-Glamour Girls como Delis De Zorzi, Virgínia Grezzana, Verônica Daros, Liza Sanvito Andreazza Corso, Nina Zambiazi, a atual Júlia Michielon, Gabriela Radaelli Schio e Nicole Buzin Busetti desfilaram os mesmos looks que vestiram no concurso em que foram elevadas ao título. Depois, foram à passarela as 20 aspirantes do ano vestindo Anselmi Marasquino. Além das joias Beretta, ganharam holofotes as criações de Ana Dotto, Carla Carlin, Carla Negri, Eliana Gavazzoni, Giovana Andreazza, Ju Cardoso, Juliana Lazzari, Lis Faria, Lola e Tini Salles, Martina Cambruzzi, Paloma Quadros, Paula Immich, Rafaela Costamilan, Rico Bracco, Silvia Cioato, Viviane Lizot e Vivian Boff.