Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Monsoon

Inter superou o Monsoon, no Beira-Rio. Arte GZH

O Inter venceu o Monsoon, por 2 a 0, na última rodada da primeira fase do Gauchão 2025, e garantiu a primeira posição geral na primeira fase. Os gols do triunfo, na tarde deste sábado (15), no Beira-Rio, foram de Bruno Henrique e Arthur, contra.

O Colorado vai enfrentar o Caxias na semifinal do Gauchão, com o primeiro jogo no Centenário, na Serra, e a volta em Porto Alegre, no Beira-Rio.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Uma bela intervenção quando o gramado estava inundado. Nota 6,5.

Braian Aguirre

Seu lado foi o primeiro a secar. Aproveitou-se disso algumas vezes. Sofreu pouco. Nota 6.

Rogel

Um erro inacreditável salvo por Anthoni no início. Depois, só rebateu. Nota 5,5.

Victor Gabriel

Adaptou-se a todos os tipos de piso. O lançamento para Carbonero no segundo gol foi de gente grande. Nota 7,5.

Bernabei

Fez um gol, que acabou anulado. Sofreu com o gramado molhado. Nota 6,5.

Ronaldo

Sem tantas tarefas defensivas, poderia ter aparecido mais no ataque. Nota 6.

Bruno Henrique

Belo gol para coroar o dinamismo que deu ao meio-campo. Nota 7.

Vitinho

Veloz e ativo pela direita, deu mais uma boa resposta. Nota 6,5.

Carbonero

Um dos melhores do time, criativo. Teria dado uma assistência, mas o zagueiro fez contra. Nota 7,5.

Valencia

Ligado desde o início, sofreu um pênalti. Participou ativamente do ataque. Nota 7.

Borré

Cobrou mal o pênalti e deixou de abrir o placar. Recuperou-se parcialmente com a assistência para o gol de Bruno Henrique. Nota 6.

Thiago Maia

Sem negócio fechado com o Santos, voltou ao time. Pode recuperar seu lugar. Nota 6.

Wanderson

Entrou bem, deve ser titular. Só está no banco por conta do risco de lesão. Nota 6,5.

Ramon

Teve uma boa aparição na frente Nota 6.

Lucca

Entrou com o jogo decidido. Nota 6.

Yago Noal

Entrou no final. Sem nota.

Como foi o Monsoon

O goleiro Max foi o destaque do time, evitando uma goleada, com direito a pênalti defendido.