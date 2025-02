Quando Alan Patrick e Wesley devem voltar a jogar pelo Inter

Alan Patrick sofreu uma lesão no tornozelo direito. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O meia Alan Patrick e o atacante Wesley, que foram titulares em boa parte dos jogos do Inter no Gauchão, ficaram de fora da partida contra o Monsoon devido a lesões. Entretanto, o Inter espera que um deles esteja disponível para jogar ainda na semifinal da competição, que começa a ser disputada no próximo sábado (23), contra o Caxias.

O quadro de Alan Patrick gera mais otimismo. A reportagem apurou que que o camisa 10 pode voltar para o segundo jogo contra o Caxias, no Beira-Rio, no dia 1° de março.

De acordo com o boletim médico do clube, o meia teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito e já está em trabalho de recuperação.

No caso de Wesley, os exames apontaram uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. Com este diagnóstico, o atacante deve ficar de fora pelas próximas três semanas, no mínimo. A depender da evolução, a comissão técnica poderá contar com o jogador em uma eventual final.