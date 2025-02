Quem mostrou que pode ser titular e substituir Alan Patrick e Wesley na semifinal

Antes do jogo, o Inter informou que Wesley e Alan Patrick estão lesionados e podem desfalcar o time nas semifinais diante do Caxias . Roger fez testes e um nome aprovou, mas uma preocupação de anos esta de volta.

Com lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, Wesley deve parar por três semanas, no mínimo. Contra o Monsoon , Roger escalou Carbonero que deu conta do recado.

Depois que a chuva parou e o gramado secou, o futebol do colombiano apareceu. Ele deu o passe para o pênalti sofrido por Valência, iniciou a jogada do gol de Bruno Henrique e cruzou para o gol contra do Monsoon. Foi eleito o melhor em campo pela equipe da Gaúcha. Não haverá prejuízo no lado esquerdo ofensivo.