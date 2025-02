Direção do Inter prevê receita superior a R$ 25 milhões em caso de aprovação de reajuste nas mensalidades 

Inter tem mais de 107 mil sócios em dia. Marco Favero / Agencia RBS

Nesta segunda-feira (17), o Conselho Deliberativo do Inter irá apreciar a proposta de reajuste nas mensalidades dos sócios. De acordo com a gestão, a aprovação da pauta representará um aumento de mais de R$ 25 milhões da receita do quadro social por ano.

Na proposta apresentada, a variação de aumento é R$ 2 a R$ 37,50, de acordo com a categoria de associação. Mesmo com o aumento, o clube garante que seguirá entre os times brasileiros com a média mais baixa nos valores de planos de associação para os torcedores.

Atualmente, o quadro social é o maior patrocinador do clube. Os sócios são responsáveis por uma renda de aproximadamente R$ 90 milhões por ano.

No relatório enviado aos conselheiros, a direção informa que a proposta totaliza 25,43% de reajuste no total — entre todas as categorias. O último reajuste das mensalidades ocorreu em 2023.

O Inter tem mais de 107 mil sócios em dia e cerca de 142 mil cadastrados.

A seguir, veja as propostas de reajustes para cada categoria