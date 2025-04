Prefeitura da Capital lança manual para orientar alimentação de alunos com transtorno do espectro autista da rede pública

Manual para alimentação escolar. Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) lançou um manual técnico para orientar a alimentação de alunos com transtorno do espectro autista (TEA) em todas as instituições de ensino da rede de Porto Alegre.

O documento fornece um passo a passo para o manejo da alimentação dos 2.815 alunos com autismo. Estima-se que 90% das pessoas com TEA tenham dificuldades na alimentação, e 70% seletividade alimentar.

O documento teve origem nos encontros de formação do Grupo de Trabalho criado pelas nutricionistas da Unidade de Alimentação Escolar (UAE) com profissionais do Centro de Referência do Transtorno Autista (Certa) e contou com a colaboração da Coordenação da Educação Especial da Smed sendo validado pela Secretaria Municipal de Saúde.