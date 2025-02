Como será a programação do Inter até o primeiro jogo da semifinal contra o Caxias

Roger Machado tem desfalques para o mata-mata do Gauchão. (Ricardo Duarte/Internacional)

Depois de assegurar a melhor campanha da primeira fase, o Inter se prepara para uma nova etapa do Gauchão. No próximo sábado (22), haverá a primeira decisão contra o Caxias, no Centenário, pela fase semifinal.

A preparação começará na terça-feira (18), à tarde, quando está marcada reapresentação do elenco. Até o jogo de ida na Serra, serão quatro sessões de treinamentos.

O principal desafio para o técnico Roger Machado será definir os substitutos de Alan Patrick e Wesley, dois dos principais pilares da equipe e que estão lesionados.

Conforme o boletim médico do clube, o camisa 10 teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Não houve previsão de retorno informada pelo Inter, mas há certo otimismo para que o meia possa ficar novamente à disposição em uma eventual final.

Já o atacante sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. Com este diagnóstico, ficaria de fora pelas próximas três semanas, no mínimo.

— O que a gente pode dizer é que os atletas estão tratando para voltar o mais rápido possível. Cada um tem seu ritmo de recuperação. Isso dá um otimismo para contar com eles nas fases mais finais. Mas, isso não será em uma semana. Farão falta, obviamente, porque fazem parte do centro do time. As ações são muito mais refinadas com eles — avaliou o técnico Roger Machado em entrevista coletiva.

Após o jogo de ida, em Caxias, no sábado, a decisão da classificação será no Beira-Rio, no dia 1° de março, às 21h30min.